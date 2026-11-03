Capturan a aspirante a bombero por presuntamente violar a una compañera de curso en San Pedro Sula

De acuerdo con el informe policial, el ataque ocurrió ayer lunes. Tanto el sospechoso como la víctima se encontraban recibiendo juntos el curso de formación para ingresar al Benemérito Cuerpo de Bomberos.

San Pedro Sula . Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestaron en flagrancia a un aspirante a bombero por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de una joven de 18 años de edad, en un hecho ocurrido en San Pedro Sula.

La captura del individuo se ejecutó en la colonia Prado Alto de San Pedro Sula, a la altura de la Central de Bomberos, como respuesta inmediata a la denuncia formal interpuesta.

Posteriormente, los agentes de la DPI realizaron las diligencias correspondientes que permitieron la localización y detención del sospechoso, cuya identidad no fue revelada.

El hombre fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes para que siga el proceso legal en su contra por el delito del que se le acusa.