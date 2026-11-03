Hombre ebrio rapta a mujer para abusar de ella y choca contra árboles en Juticalpa

Olancho. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras llevarse a la fuerza a una mujer a bordo de una motocicleta, sufriendo un accidente vial durante la huida en Juticalpa, departamento de Olancho.
El hecho violento generó conmoción entre los pobladores de la zona.
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hombre actuó bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Aprovechando que la víctima se encontraba sola en su lugar de trabajo, ingresó sorpresivamente y la sometió amenazándola con un arma de fuego.
Luego obligó a la víctima a subir a su motocicleta con la intención de cometer el abuso. Sin embargo, a los pocos minutos de emprender la marcha, el hombre perdió el control del vehículo e impactó de manera violenta contra unos árboles.
Tras el accidente, la mujer fue auxiliada y recibió atención médica inmediata debido a la situación traumática y a los golpes sufridos en la caída.
Al momento de su arresto, los agentes le decomisaron al hombre un arma de fuego tipo con su respectivo cargador y proyectiles. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le siga el procedimiento legal correspondiente por los delitos que se le imputan.