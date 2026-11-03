Hombre ebrio rapta a mujer para abusar de ella y choca contra árboles en Juticalpa

Olancho. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras llevarse a la fuerza a una mujer a bordo de una motocicleta, sufriendo un accidente vial durante la huida en Juticalpa, departamento de Olancho.

El hecho violento generó conmoción entre los pobladores de la zona.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hombre actuó bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Aprovechando que la víctima se encontraba sola en su lugar de trabajo, ingresó sorpresivamente y la sometió amenazándola con un arma de fuego.