Hallan cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en el sector de Subirana, Yoro

Yoro, Honduras. Un hombre fue encontrado sin vida este lunes 2 de noviembre a un costado de una calle en la aldea El Zapote, sector de Subirana, en el departamento de Yoro.

El cadáver estaba envuelto en una sábana, lo que alertó a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que se desplazaran al lugar.

Según los primeros informes, la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el hombre habría sido atacado en otro sitio y posteriormente abandonado en ese sector.