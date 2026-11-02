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Hallan cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en el sector de Subirana, Yoro

Un hombre fue encontrado sin vida y envuelto en una sábana en la aldea El Zapote, sector de Subirana, en Yoro. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen

Hallan cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en el sector de Subirana, Yoro

El cadáver de un hombre, envuelto en una sábana, fue localizado a un costado de una calle en la aldea El Zapote, en el sector de Subirana, Yoro.

Yoro, Honduras. Un hombre fue encontrado sin vida este lunes 2 de noviembre a un costado de una calle en la aldea El Zapote, sector de Subirana, en el departamento de Yoro.

El cadáver estaba envuelto en una sábana, lo que alertó a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que se desplazaran al lugar.

Según los primeros informes, la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el hombre habría sido atacado en otro sitio y posteriormente abandonado en ese sector.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de la víctima ni han proporcionado detalles sobre los posibles responsables o los motivos del crimen.

Se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

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Redacción La Prensa
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