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Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

Según informes preliminares, el motociclista se conducía por la vía principal cuando un vehículo pick-up salió de una bocacalle quitándole el derecho de vía

Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

Néstor Jafeth Solís Banegas es la víctima mortal del accidente.

La Ceiba, Atlántida. Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista la mañana de este lunes en La Ceiba, Atlántida.

El suceso se registró frente a las instalaciones de la Policía Nacional en esa ciudad.

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Según informes preliminares, el motociclista se conducía por la vía principal cuando un vehículo pick-up salió de una bocacalle quitándole el derecho de vía.

Tras el fuerte impacto, el joven perdió la vida en el acto. La víctima respondía al nombre de Néstor Jafeth Solís Banegas de 21 años de edad. ​Trascendió que residía en la colonia Universidad y laboraba para la empresa Energua.

Tras el percance vial el cuerpo fue levantado por Medicina Forense y trasladado a la morgue.

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El conductor del vehículo fue retenido por agentes policiales para efectos de investigación y determinar responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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