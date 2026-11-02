Reforma eléctrica en Honduras: los cambios que transformarán la Enee en 2027

San Pedro Sula, Honduras. La Ley de Justicia Energética, publicada el 29 de septiembre de 2026, ha generado expectativas en el sector eléctrico por las inversiones que podría impulsar para mejorar la red y el servicio a los usuarios. Actualmente, el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico trabaja en la elaboración del reglamento, que se prevé estará listo a más tardar en enero de 2027. El Decreto Legislativo No. 198-2026, Ley de Justicia Energética, publicado en el diario oficial La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece reformas al sector eléctrico hondureño para reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y regular el mercado. Tal como establece el decreto, se creó el Comité de Conducción de la Reforma y la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS), bajo la coordinación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía e integrado por representantes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).

Entre las responsabilidades del comité figura elaborar los estatutos y reglamentos que regirán la gobernanza de cada una de las empresas subsidiarias creadas, así como definir quiénes las integrarán y otros aspectos necesarios para su funcionamiento. Estos documentos deberán remitirse a Enee Matriz para su aprobación, en su condición de accionista única. Además, la Enee debe presentar, en un plazo de 120 días y a través de la Comisión de Energía, un informe sobre la deuda histórica de la institución. Asimismo, junto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), deberá informar sobre la implementación de un plan estratégico para el pago de esa deuda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Comité trabaja en la hoja de ruta y reglamento de la ley

En conferencia de prensa, Eduardo Oviedo, secretario de Energía, informó que el Comité de Conducción ya fue instalado y que se conformó la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS). Agregó que la hoja de ruta se encuentra en revisión final con las instituciones involucradas, mientras continúa la elaboración del reglamento de la ley. Las autoridades señalaron que la reforma contempla nuevas licitaciones internacionales competitivas para atender las necesidades de generación eléctrica. Durante la conferencia también se informó sobre el interés de empresas internacionales en invertir en el sector eléctrico y el desarrollo de una plataforma de seguimiento junto con la Dirección de Gestión de Resultados (Diger). Estas herramientas permitirán evaluar los avances de la reforma y las medidas pendientes de ejecución. El camino es largo, pero es prometedor, aseguran expertos como Samuel Rodríguez, quien indica que hay inversionistas listos para invertir no solo en generación, sino también en la reducción de pérdidas, una de las trabas más importantes que tiene la estatal. Rodríguez señala que, una vez que se tenga la hoja de ruta y el reglamento, se comenzará a ejecutar la reforma y será entonces cuando se deberán tomar decisiones bien pensadas para que el resultado sea exitoso. Sin embargo, sostiene que el plan de rescate de la Enee pasa por reducir las pérdidas, un indicador que, lejos de disminuir, ha aumentado durante el último año. Por ello, considera prioritario implementar un plan agresivo para combatirlas.

La reforma eléctrica ordena dividir y transformar la Enee en sociedades anónimas unipersonales estatales, separadas jurídica, operativa y financieramente, en tres áreas: Generación, Transmisión y Distribución, bajo una empresa matriz que es la Enee. También contempla la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como una entidad independiente, sin fines de lucro y ajena a la administración pública, encargada de la operación integrada del sistema interconectado nacional, la administración del mercado mayorista y el despacho de energía al mínimo costo. Asimismo, se actualiza la integración y el funcionamiento de la Cree como una entidad desconcentrada, con independencia funcional y financiera. Se establece un proceso público y transparente, mediante una Junta Nominadora, para la elección escalonada de sus comisionados. Además, se reconoce el derecho de los usuarios a instalar y operar sistemas propios de generación con recursos renovables, como paneles solares, para cubrir total o parcialmente su consumo, pudiendo inyectar los excedentes a la red bajo mecanismos de compensación de la Cree.

En 2027, se dividirá la Enee en tres empresas y comenzarán los cambios

Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) establecen que, una vez que estén listos los estatutos y reglamentos de gobernanza de la Enee Generación, Transmisión y Distribución, elaborados y remitidos a la Enee Matriz para su aprobación a más tardar en enero de 2027, se procederá a inscribir la escisión en el Registro Mercantil, con inventario de activos, pasivos y personal por unidad de negocio. Este proceso podría tardar hasta junio de 2027. Al mismo tiempo, se realizarán los convenios de administración por 30 años y los contratos iniciales de generación-distribución por 10 años. También en este período se presentarán los activos de infraestructura del Estado transferidos a la Enee Matriz, con su respectivo inventario, que incluye la obra gris de las presas, la red de transmisión y distribución, subestaciones, derechos de vía y terrenos. A más tardar en septiembre de 2027, se deberá presentar el informe actuarial del FPS-ENEE al Congreso Nacional, que servirá para decidir si el Fondo obtiene personería jurídica. Este deberá incluir, como mínimo, un estudio actuarial actualizado, el inventario y mecanismo de traspaso de activos y pasivos, y recomendaciones sobre su factibilidad financiera. Mientras tanto, el Fondo seguirá operando igual y la Enee Matriz y las subsidiarias mantendrán los aportes patronales. La paz laboral durante la escisión deberá trabajarse con la participación del Sindicato de Trabajadores de la Enee. También se debe ordenar el mercado y poner en marcha el OSM, en sustitución del ODS. Asimismo, se deben fijar las reglas que debe dictar la Cree, la elección de comisionados, las licitaciones, quién puede comprar energía directamente y el precio de referencia de potencia. La primera junta directiva del OSM deberá estar establecida a más tardar el 28 de diciembre. A más tardar en abril de 2027, el OSM deberá estar operando en sustitución del ODS.

Otros puntos que se deben trabajar en esta reforma son las licitaciones y el suministro. Esto implica garantizar el pago a los generadores antes de licitar, contratar potencia y energía, ampliar la red de transmisión y prepararse para la sequía, reducir pérdidas, abordar la deuda histórica y el saneamiento, ordenar la deuda acumulada de la Enee, que supera los 120,000 millones de lempiras, así como los alivios y la rendición de cuentas, que incluyen los beneficios directos a usuarios y municipalidades, el congelamiento de tarifas, las condonaciones y una posible prórroga. “El reglamento de la ley debe llevar muchos más detalles de lo que se debe hacer, la reestructuración de la Enee, aparte de los activos, pasivos, definir tiempos, es importante definir los nuevos modelos para la operatividad de las empresas, pero esto debe llevar análisis de expertos nacionales e internacionales”, agregó Edgar Aguilar, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a LA PRENSA.

"Saneamiento financiero de las subsidiarias de la Enee tardará varios años"

José Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, explicó que el reglamento de la Ley de Justicia Energética deberá detallar cómo se manejará y pagará la deuda histórica de la estatal, los procedimientos y plazos para crear las tres subsidiarias, la organización y selección de su personal, los mecanismos de contratación y los indicadores para evaluar su desempeño. También deberá establecer el Programa de Reducción y Control de Pérdidas, garantizar el flujo de caja de las empresas y asegurar la continuidad del suministro eléctrico. Estos aspectos deberán formar parte de una hoja de ruta más amplia para lograr que las instituciones del sector eléctrico funcionen de manera independiente y coordinada. "Sí, tomará tiempo. Estimo que el saneamiento financiero de las subsidiarias y su autosuficiencia podrían tardar varios años, porque dependen de reducir y controlar las pérdidas eléctricas y de cobrar con eficiencia. Los primeros resultados deberían verse desde el primer año. La reducción de pérdidas es clave para el saneamiento financiero del sector, y el reordenamiento regulatorio y operativo también debe dar frutos en los primeros meses. La propia ley fija plazos para varias actividades a partir de este año", pormenorizó Arriaga Yacamán a LA PRENSA. Agregó que la ley abre la posibilidad de atraer inversión para ampliar la red de transmisión. Para ello, los procesos de licitación deben estar bien diseñados desde sus bases y deben existir fondos disponibles para pagar oportunamente los costos de las ampliaciones. "Estas obras son indispensables para llevar la energía desde las plantas generadoras hasta los centros de consumo".

Sindicato de la Enee trabajará en los nuevos estatutos