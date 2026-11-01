La advertencia de EE UU a los hondureños que planean viajar ilegalmente hacia el norte

Tegucigalpa, Honduras. La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió que las personas que intenten ingresar de manera irregular a territorio estadounidense serán deportadas y pidió a los hondureños no arriesgar sus vidas ni las de sus familias en el peligroso viaje hacia el norte. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la representación diplomática instó a la población a no creer en las promesas de los traficantes de personas y reiteró que las fronteras estadounidenses están cerradas para quienes violan la ley migratoria.

“No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado”, señaló el mensaje de la Embajada.

EE UU cuestiona la organización de las caravanas migrantes

En el comunicado, las autoridades estadounidenses también se refirieron a las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y rechazaron que se formen de manera espontánea. Según la declaración, estos grupos son organizados mediante redes sociales y, durante la administración estadounidense anterior, se convirtieron en un negocio lucrativo para organizaciones criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mensaje sostiene que los migrantes son utilizados por estas estructuras y que, durante el recorrido, con frecuencia enfrentan condiciones inhumanas y degradantes.

La Embajada aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, se frenó este tipo de movilización y afirmó que Estados Unidos tiene “La frontera más segura de la historia”. Sin embargo, advirtió que los organizadores de caravanas y las redes criminales continúan activos.

Algunas personas creen erróneamente que las “caravanas” de migrantes que buscan ingresar ilegalmente a nuestro país surgen de manera espontánea. Definitivamente, no lo son. Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales. Los propios migrantes son simplemente peones en este esquema y, con frecuencia, son sometidos a tratos inhumanos y degradantes durante el trayecto.Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, todo esto se detuvo de inmediato y ahora tenemos LA FRONTERA MÁS SEGURA DE LA HISTORIA. Sin embargo, los criminales y organizadores de caravanas no han desaparecido ni se han dado por vencidos. Incluso ahora, continúan organizando caravanas que NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD de ingresar a nuestro país.Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que acerquen a nuestra frontera. Reconocemos las recientes acciones decisivas y eficaces de los gobiernos de Guatemala, Honduras y México. Mediante la instalación de puestos de control y el trabajo coordinado con @DHSgov, estas autoridades lograron frenar el tránsito de la inmigración ilegal masiva. Hacer cumplir la seguridad fronteriza desde los países de origen da resultados. 🇺🇸🇬🇹🇭🇳🇲🇽 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 31, 2026

“Continúan organizando caravanas que no tienen ninguna posibilidad de ingresar a nuestro país”, indicó el comunicado.

Destacan coordinación con Honduras, Guatemala y México

La representación diplomática señaló que una parte de la estrategia estadounidense consiste en coordinar acciones con otros países para detener las caravanas antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos.

En ese contexto, reconoció las acciones recientes de los gobiernos de Honduras, Guatemala y México, a los que atribuyó resultados en la contención del tránsito migratorio irregular mediante la instalación de puestos de control y el trabajo conjunto con las autoridades. El comunicado sostuvo que reforzar los controles migratorios en los países de origen y tránsito contribuye a frenar los desplazamientos masivos hacia territorio estadounidense.

Christopher Landau respalda el mensaje

Por su parte, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, difundió un mensaje en el que también cuestionó la organización de las caravanas migrantes y destacó la cooperación con los gobiernos de la región. Landau afirmó que estos desplazamientos son organizados a través de redes sociales y que las estructuras criminales obtienen beneficios económicos mientras los migrantes se exponen a situaciones de riesgo durante el trayecto.