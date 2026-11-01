El oscuro pasado de asesinado en Atlántida y su vínculo con el "Negro" Lobo

Esparta, Atlántida. Éver Josué Larios murió en un ataque armado perpetrado por individuos que, según versiones preliminares, vestían indumentaria similar a la de la Policía. El ataque mortal ocurrió en Esparta, Atlántida, donde la víctima se desplazaba en una camioneta blanca cuando fue interceptada por los agresores.

Los primeros reportes indican que el conductor habría sido seguido por los atacantes mientras transitaba por las calles de la cabecera municipal. Una vez que lo alcanzaron, los individuos dispararon contra el vehículo con armas de fuego, causándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Testigos señalaron que los responsables llevaban uniformes policiales, un elemento que ahora forma parte de las circunstancias que deberán esclarecer los investigadores. No se ha establecido oficialmente si utilizaron prendas falsas para hacerse pasar por agentes ni cómo se desarrolló exactamente la persecución.

Después del tiroteo, los atacantes abandonaron la escena y escaparon con rumbo desconocido. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área y comenzar las diligencias orientadas a identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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