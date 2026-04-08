"Negro" Lobo sale de lista de la Ofac de Estados Unidos

San Pedro Sula.

El narcotraficante hondureño Carlos Arnoldo Lobo, conocido con el alias de Negro Lobo, dejó de figurar en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), según una notificación emitida el 7 de abril de 2026 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con esta medida, quedan sin efecto las restricciones financieras que pesaban en su contra dentro del sistema estadounidense, incluyendo el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones bajo esa jurisdicción.

Sin embargo, la decisión no tiene impacto sobre los bienes que le fueron incautados en Honduras, ya que esos procesos fueron resueltos por tribunales nacionales. Durante los años 2014 y 2015, la justicia hondureña ordenó el decomiso definitivo de un amplio patrimonio atribuido a Lobo, estimado entre 450 y 500 millones de lempiras. Entre los activos figuraban decenas de propiedades en San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, así como residencias en zonas exclusivas, fincas en Atlántida y terrenos en French Harbour. También formaban parte de ese patrimonio varias embarcaciones —entre pesqueras, lanchas y yates—, decenas de cuentas bancarias con fondos en dólares y lempiras, empresas vinculadas al rubro marítimo y varios vehículos asegurados durante los operativos.