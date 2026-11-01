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Mourinho autocrítico tras el triunfo: "Deberíamos marcar más goles

El DT del club merengue se mostró satisfecho tras golear al Racing de Santander por la jornada 11 de LaLiga.

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 12:08 -
  • Agencia EFE
Mourinho autocrítico tras el triunfo: Deberíamos marcar más goles

El Madrid logro su sexto triunfo al hilo en todas las competencias.

Madrid, España.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, dijo este domingo, tras la victoria en El Sardinero ante el Racing de Santander (0-3), que su equipo debería "marcar más goles" con las ocasiones que tiene.

"He visto a gente muy comprometida, el equipo está creciendo y, en mi opinión, deberíamos marcar más goles con las ocasiones que tenemos", dijo el portugués.

Asimismo, el señaló que su equipo "ha ido creciendo progresivamente estos cuatro meses", ya que él mismo entiende "cosas que no entendía el primer día", así como los jugadores "entienden mejor" el carácter del portugués. "Hay buena empatía entrenador-jugador", apostilló.

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Sobre el esfuerzo sin balón de sus jugadores de ataque, Mourinho, quien también vio a Kylian Mbappé "hacer la presión", consideró que muchos de sus futbolistas "tienen aptitudes físicas y tácticas para el trabajo defensivo".

"Cuando los jugadores ofensivos hacen un trabajo defensivo mandan un mensaje al equipo", añadió.

Mourinho cree que el penalti que el colegiado señaló en contra del Real Madrid por mano de Tchouaméni, y que luego anuló con previa visita al VAR, fue una decisión "acertada".

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Acerca de El Sardinero, que protestó la decisión, el portugués destacó: "Ellos (los aficionados) protestan todo, es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho, tiene este carácter, este modo de jugar el partido, no se limitan a venir al cine o a ver un espectáculo, vienen a participar, a jugar y hacen un clima muy difícil para el adversario".

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Agencia EFE
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