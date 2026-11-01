Mourinho autocrítico tras el triunfo: "Deberíamos marcar más goles

Madrid, España.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, dijo este domingo, tras la victoria en El Sardinero ante el Racing de Santander (0-3), que su equipo debería "marcar más goles" con las ocasiones que tiene.

"He visto a gente muy comprometida, el equipo está creciendo y, en mi opinión, deberíamos marcar más goles con las ocasiones que tenemos", dijo el portugués.

Asimismo, el señaló que su equipo "ha ido creciendo progresivamente estos cuatro meses", ya que él mismo entiende "cosas que no entendía el primer día", así como los jugadores "entienden mejor" el carácter del portugués. "Hay buena empatía entrenador-jugador", apostilló.