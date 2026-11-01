Primera dama de Honduras llega a Madrid para acompañar a Asfura en la Cumbre Iberoamericana

Madrid, España. La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, llegó este domingo 1 de noviembre a Madrid para acompañar al presidente Nasry Juan Asfura Zablah durante su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre. La presencia de Honduras en este encuentro internacional representa una oportunidad diplomática de especial relevancia, debido a que el país asumirá la coordinación del mecanismo iberoamericano durante el período 2026-2028 y tendrá a su cargo la organización de la siguiente edición de la cumbre. La designación de Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana recibió el respaldo unánime de los 22 países miembros durante una reunión de cancilleres celebrada en Nueva York el pasado 24 de septiembre de 2026.

A su llegada a la capital española, Lissette del Cid de Asfura fue recibida por la embajadora de Honduras ante el Reino de España, Ana Paola Hall García, quien destacó la importancia de su visita para estrechar las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de colaboración entre ambas naciones. "Es un honor recibir a la Primera Dama de Honduras en Madrid. Su visita representa una oportunidad para continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre Honduras y España, así como para abrir nuevos espacios de diálogo en temas fundamentales para el bienestar de nuestras familias, especialmente de las mujeres, la niñez y los sectores más vulnerables", expresó la embajadora Ana Paola Hall. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante su permanencia en España, la primera dama desarrollará una agenda que contempla reuniones bilaterales y acercamientos con representantes de distintos sectores de la sociedad española. Estos encuentros estarán orientados a identificar posibilidades de cooperación y promover iniciativas sociales que puedan beneficiar a las familias hondureñas. Uno de los compromisos más relevantes será una reunión de alto nivel con la reina Letizia de España, prevista para el jueves 5 de noviembre. Entre los asuntos que se espera abordar figuran la educación, la protección de la niñez, el empoderamiento de las mujeres, la salud y el impulso de programas de carácter social. La esposa del rey Felipe VI mantiene una participación institucional vinculada con iniciativas de educación, salud, inclusión social, infancia y cooperación internacional, áreas que coinciden con varios de los temas contemplados en la agenda de la primera dama hondureña. Por su parte, Lissette del Cid de Asfura manifestó que su llegada a Madrid representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre ambos países y buscar mecanismos de colaboración que puedan traducirse en beneficios concretos para la población hondureña. "Llegar a Madrid representa una oportunidad muy especial para Honduras. Venimos con el compromiso de fortalecer los lazos de amistad y cooperación, pero, sobre todo, con el interés de generar acercamientos que puedan traducirse en oportunidades y beneficios para nuestra gente.