Ana Hall confirma que no hay hondureños entre las víctimas de choque de trenes en España

La Embajada de Honduras en España informó este miércoles que, hasta el momento, no tiene reportes de ciudadanos hondureños entre las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo.
Ana Paola Hall, embajadora hondureña en España, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, además de desear una pronta recuperación a quienes resultaron heridos.
“Primero expresar nuestras condolencias a todas las familias víctimas de esta tragedia del choque de tren en Toledo, España”, manifestó la diplomática.
Hall explicó que las primeras verificaciones realizadas por la representación diplomática no identifican a hondureños entre los afectados. Sin embargo, aclaró que las consultas continúan y que la Sección Consular mantiene comunicación con las autoridades españolas para obtener información actualizada.
“Hasta el momento, las consultas hechas no registran a nadie de nacionalidad hondureña entre las víctimas”, reiteró.
Embajada mantiene seguimiento
La representación diplomática también reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que participan en las labores de atención y respuesta en el lugar del siniestro.
Asimismo, indicó que su Sección Consular continúa en contacto con las autoridades españolas para verificar si hay ciudadanos hondureños entre los pasajeros afectados. La sede diplomática señaló que comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.
La embajadora reiteró que la institución seguirá pendiente de la información que proporcionen las autoridades y actualizará los datos si se producen cambios en el reporte preliminar.
La Embajada puso a disposición de los hondureños los siguientes canales para consultar información relacionada con el accidente:
RENFE: 900 10 10 20.
IRYO: 900 001 403.
Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha: 900 122 112.
Sección Consular de Honduras en Madrid: proteccion@consuladohondurasmadrid.es.
La representación hondureña recomendó mantenerse atento a las comunicaciones oficiales mientras continúan las verificaciones sobre las personas afectadas por el accidente.