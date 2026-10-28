Ana Hall confirma que no hay hondureños entre las víctimas de choque de trenes en España

La Embajada de Honduras en España informó este miércoles que, hasta el momento, no tiene reportes de ciudadanos hondureños entre las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo. Ana Paola Hall, embajadora hondureña en España, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, además de desear una pronta recuperación a quienes resultaron heridos. “Primero expresar nuestras condolencias a todas las familias víctimas de esta tragedia del choque de tren en Toledo, España”, manifestó la diplomática.

Hall explicó que las primeras verificaciones realizadas por la representación diplomática no identifican a hondureños entre los afectados. Sin embargo, aclaró que las consultas continúan y que la Sección Consular mantiene comunicación con las autoridades españolas para obtener información actualizada. “Hasta el momento, las consultas hechas no registran a nadie de nacionalidad hondureña entre las víctimas”, reiteró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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