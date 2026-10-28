Captura de supuesto artículo sobre atropello de Eduardo Maldonado no es de LA PRENSA

Circula en WhatsApp un supuesto artículo atribuido a LA PRENSA que informa que Eduardo Maldonado, director de HCH, habría sido atropellado cuando salía de una radio en Tegucigalpa.

El contenido asegura que un vehículo embistió al comunicador y huyó del lugar sin detenerse.

Sin embargo, LA PRENSA no publicó esa noticia y HCH desmintió el supuesto hecho en su noticiero matutino del 27 de octubre. Además, una revisión de los artículos firmados por el periodista Elvis Mendoza en la fecha indicada no permitió localizar la publicación.

“Ataque a Eduardo Maldonado: un carro lo embistió a la salida de la radio y se dio a la fuga”, es el presunto título que aparece en la captura de pantalla que circula en WhatsApp.