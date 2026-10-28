Tomás Zambrano no pidió juicio político a Lula da Silva

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta recomendación para que el Poder Legislativo de Brasil impulse un juicio político contra el reelecto mandatario Lula da Silva. Sin embargo, es falso. No hay registros públicos que respalden la supuesta declaración. “Tomás Zambrano recomienda juicio político a Lula. Pide al Congreso brasileño seguir el ejemplo de Honduras donde su partido cuenta con mayoría legislativa”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 25 de octubre.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebró el 25 de octubre y concluyó con la reelección de Lula da Silva, quien obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% del senador Flávio Bolsonaro, según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE). El triunfo de Lula generó reacciones entre políticos hondureños, incluido el presidente Nasry Asfura, quien lo felicitó y manifestó su disposición a fortalecer la amistad y la cooperación entre Honduras y Brasil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, EL HERALDO informó que 152 ciudadanos brasileños residentes en Honduras estaban habilitados para votar en la segunda vuelta.

No hay evidencia