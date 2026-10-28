Truck Depot fortalece su operación en Honduras al inaugurar nuevo Centro de Distribución

San Pedro Sula, Honduras.

Truck Depot inauguró el pasado viernes 25 de septiembre su nuevo centro de distribución en San Pedro Sula, una infraestructura que fortalecerá el abastecimiento de sus tiendas y la atención a clientes mayoristas en Honduras. Con 4,500 metros cuadrados y capacidad para manejar alrededor de 15,000 artículos de un catálogo regional que supera los 28,000 SKU, el centro representa una importante inversión en estantería y logística, además de tecnología para optimizar sus operaciones.

“Esta inauguración representa una apuesta por el crecimiento del país”, destacó José Francisco Durón, gerente general de país de Truck Depot.

Quien además agregó, “Queremos expresar nuestro agradecimiento a Dios, a los accionistas y a nuestro CEO, Diego de la Fuente, por su confianza y por seguir apostando e invirtiendo fuertemente en Honduras”.

La instalación genera alrededor de 30 empleos directos y acompaña el plan de expansión de la empresa en Honduras.

Mayor cobertura

La inauguración forma parte de la estrategia de expansión de Truck Depot, que actualmente cuenta con 11 tiendas en Honduras y proyecta abrir tres más en 2027.

“Este 2026 nos encontramos en un proceso de expansión, por lo que el centro de distribución viene a ser el lugar de donde vamos a surtir cada una de nuestras tiendas y también a nuestros clientes de mayoreo del interior del país”, explicó Durón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Inventario especializado

Truck Depot cuenta con un portafolio especializado para transporte pesado y liviano, con repuestos para marcas como Freightliner, Mack, International, Kenworth, Mercedes-Benz, Caterpillar e Isuzu e Hino, además de componentes de suspensión, frenos, sistemas eléctricos, filtros, lubricantes y baterías. Para Duncán Alfredo Reyes, gerente comercial de país, garantizar la disponibilidad es uno de los principales objetivos del nuevo centro de distribución. “Lo que queremos es que el cliente siempre que necesite el producto, tenerlo en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto”, explicó.

La compañía trabaja con una estructura comercial que combina distintos canales: B2B, Mayoreo, Retail y Taller de servicio. A esta red se suma el comercio electrónico o E-Comerse, un canal que la empresa identifica como parte de la evolución de los hábitos de compra. Los clientes pueden consultar productos, solicitar cotizaciones y realizar compras a través de la página web, además de utilizar el contact center y las redes sociales, con opción de entrega para recoger en tienda o solicitar su envío. Como parte de su propuesta de servicio, Truck Depot también cuenta con un taller especializado para equipo pesado en San Pedro Sula.

Talento y expansión

La operación regional de las empresas del grupo supera los 800 colaboradores, mientras que en Honduras se contabilizan alrededor de 200. Para Zenia Bojórquez, líder de Recursos Humanos a nivel de país, el crecimiento de la compañía también abre oportunidades de desarrollo interno.

“Representa una gran oportunidad laboral para las personas, pero también abre nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa. A medida que la organización innova e incorpora nuevas funciones y procesos, sus colaboradores tienen la oportunidad de capacitarse, adquirir nuevas habilidades y fortalecer su desarrollo profesional”, informó. La formación técnica es otro de los pilares de esta estrategia. Durante 2026, la empresa ha impulsado jornadas de capacitación impartidas por sus proveedores, dirigidas tanto a asesores comerciales como a colaboradores de distintas áreas y clientes.

Actualmente Truck Depot tiene presencia en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y tiene como visión expansión en otros países. En Honduras, su presencia actual está en ciudades como Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, Tegucigalpa, Danlí, Tocoa, El Progreso y Puerto Cortés, con una proyección empresarial que contempla llegar a aproximadamente 50 tiendas para 2035. La estrategia de Truck Depot es una combinación de inventario, distribución, tiendas, atención especializada, capacitación y canales digitales con lo que apunta a un mismo propósito: reducir las distancias entre el repuesto que necesita una unidad y el momento en que puede volver a operar.