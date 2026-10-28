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HM Resorts reconoce a las agencias de viajes más exitosas de 2026

HM Resorts celebró los Premios Lo Mejor de lo Mejor 2026 para reconocer a las cinco agencias de viajes de Honduras con mayores ventas de sus resorts en Roatán, así como a sus mejores vendedoras.

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:04 -
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San Pedro Sula, Honduras

HM Resorts, marca hotelera de los resorts Henry Morgan y Media Luna en Roatán, Islas de la Bahía, celebró los Premios Lo Mejor de lo Mejor, una ceremonia de reconocimiento a las cinco agencias de viajes de Honduras con el mayor volumen de ventas de sus resorts durante 2026, así como a sus mejores vendedoras.

La gala se llevó a cabo en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe y contó con la presencia de propietarios y representantes de las agencias de viajes, asesores de venta y medios de comunicación nacionales, quienes dieron cobertura al evento.

El primer lugar correspondió a Hondutravel, que recibió un premio de L 100,000. Completaron la lista de galardónadas Viva Travel, en segundo lugar; Isel Travel, en tercero; City Travel, en cuarto, y Elite Travel, en quinto. Cada agencia recibió un premio económico y un reconocimiento oficial de HM Resorts.

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