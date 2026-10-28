Accidente de tren en España: solidaridad de los vecinos y desesperación de los familiares

Urda, España. La localidad española de Urda vive este miércoles entre la solidaridad de los vecinos, que se han volcado para ayudar a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en ella, y la desesperación de quienes siguen buscando a sus familiares con la esperanza de encontrar entre los heridos. En el término municipal de este pueblo de 2,500 habitantes situado en la provincia de Toledo (centro de España) un tren de alta velocidad que se dirigía hacia el sur embistió hoy a otro, en un choque en el que han muerto al menos 64 personas. Tras la conmoción inicial de los vecinos y autoridades del pueblo, el pabellón polideportivo del municipio se ha habilitado como espacio principal para la llegada de los heridos más leves, hasta donde fueron trasladados en autobuses y en coches particulares de voluntarios que desde primera hora de la mañana se han ofrecido a colaborar.

Es el caso de Judith, vecina de la zona que se ha desplazado hasta estas instalaciones para traer, principalmente, agua y comida. "Es momento de ayudar en lo que se pueda", asegura en declaraciones a EFE Judith, quien añade que "el pueblo salva al pueblo" y que "no faltan manos" para atender a los afectados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rosete es una de las heridas y viajaba en el vagón tres del tren de alta velocidad que se estrelló con otro que tenía delante. Explica que, "como a mitad de camino, el tren paró" y el maquinista les informó de que estaban "retenidos" porque había "afluencia".