Un muerto y un herido deja tiroteo entre asaltantes y autoridades

Ciudad de México, México. Un presunto asaltante murió y otro resultó herido, aunque logró escapar, durante un enfrentamiento a tiros con agentes federales que frustraron este martes un intento de robo a un camión de carga en el municipio de Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato (centro). Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en X, elementos de la SSPC intervinieron para evitar el atraco en carretera cuando fueron atacados con armas de fuego por los asaltantes. "Compañeros de la SSPC fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar", detalló García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado posterior de las dependencias de seguridad, los hechos ocurrieron sobre la carretera Salvatierra-Celaya , a la altura de la comunidad de Ojo Seco , donde agentes de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a corporaciones estatales, detectaron a varias personas que traspaleaban mercancía de un camión a otro vehículo. Al aproximarse para verificar la situación, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató el tiroteo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron el camión de carga, un inhibidor de señal satelital utilizado para bloquear rastreadores GPS y tres teléfonos celulares.