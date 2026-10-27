Hondureños muertos en guerra Rusia-Ucrania: Cancillería confirma reclutamientos

San Pedro Sula. Diez hondureños continúan desaparecidos y otros tres han muerto en casos relacionados con presuntas maniobras de captación para involucrarlos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó este martes 27 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el balance de la institución, nueve compatriotas han conseguido regresar al país, dentro de un total de 32 casos reportados.

La alerta de las autoridades hondureñas se centra en personas que salen del país con la expectativa de conseguir un empleo y terminan expuestas a circunstancias distintas de las que les prometieron. La Cancillería advirtió que algunas ofertas laborales podrían utilizarse como una vía para atraer a ciudadanos y posteriormente presionarlos para que participen en actividades militares. El mecanismo, según la información oficial, comienza con anuncios de puestos que no aparentan tener relación con operaciones bélicas. Las propuestas incluyen labores agrícolas, preparación de alimentos, limpieza, retiro de nieve y servicios de vigilancia privada, además de promesas de buenos ingresos y gastos de traslado y hospedaje cubiertos.

📢 Cancillería alerta sobre ofertas laborales engañosas que conducen al reclutamiento de hondureños para participar en conflictos armados internacionales. https://t.co/XWdVDFXLZn — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) October 27, 2026

El riesgo aparece cuando los trabajadores llegan al lugar de destino. En esas circunstancias, algunos podrían enfrentarse a amenazas o presiones para suscribir documentos que los vinculen con actividades militares, pese a que esa no habría sido la finalidad con la que aceptaron viajar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse