Hondureños muertos en guerra Rusia-Ucrania: Cancillería confirma reclutamientos

San Pedro Sula. Diez hondureños continúan desaparecidos y otros tres han muerto en casos relacionados con presuntas maniobras de captación para involucrarlos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó este martes 27 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con el balance de la institución, nueve compatriotas han conseguido regresar al país, dentro de un total de 32 casos reportados.
La alerta de las autoridades hondureñas se centra en personas que salen del país con la expectativa de conseguir un empleo y terminan expuestas a circunstancias distintas de las que les prometieron. La Cancillería advirtió que algunas ofertas laborales podrían utilizarse como una vía para atraer a ciudadanos y posteriormente presionarlos para que participen en actividades militares.
El mecanismo, según la información oficial, comienza con anuncios de puestos que no aparentan tener relación con operaciones bélicas. Las propuestas incluyen labores agrícolas, preparación de alimentos, limpieza, retiro de nieve y servicios de vigilancia privada, además de promesas de buenos ingresos y gastos de traslado y hospedaje cubiertos.
📢 Cancillería alerta sobre ofertas laborales engañosas que conducen al reclutamiento de hondureños para participar en conflictos armados internacionales. https://t.co/XWdVDFXLZn— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) October 27, 2026
El riesgo aparece cuando los trabajadores llegan al lugar de destino. En esas circunstancias, algunos podrían enfrentarse a amenazas o presiones para suscribir documentos que los vinculen con actividades militares, pese a que esa no habría sido la finalidad con la que aceptaron viajar.
Frente a los casos reportados, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que mantiene labores de asistencia consular y contactos diplomáticos para atender a los connacionales en situación de vulnerabilidad. Entre sus objetivos está gestionar condiciones que permitan protegerlos y facilitar su regreso a Honduras cuando sea viable.
La institución pidió a quienes buscan empleo fuera del país que no se guíen únicamente por los salarios ofrecidos. Recomendó investigar a las empresas contratantes, confirmar quién está detrás de las propuestas y leer detenidamente cualquier documento antes de firmarlo, especialmente si el proceso de selección carece de información verificable.
Otra de las advertencias está relacionada con los documentos personales: las autoridades instaron a los hondureños a no dejar sus pasaportes en manos de terceros y a consultar con las instancias nacionales correspondientes antes de viajar por una oferta laboral cuya legitimidad no hayan podido confirmar.
En su pronunciamiento, la Cancillería no reveló quiénes estarían detrás de estas operaciones ni detalló el país desde el que se realizan las ofertas. La institución vinculó los casos registrados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras continúan las gestiones de protección consular para los hondureños afectados.