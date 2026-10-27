Ana García revela detalles de los preparativos para la boda de su hija Daniela

Ana García, exprimera dama de Honduras, reveló este martes parte de los preparativos para la boda de su hija Daniela Hernández, quien recientemente anunció su compromiso en redes sociales.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Ana García explicó que Daniela quiere destacar la identidad nacional en su próxima boda: "Ya todos saben que mi hija pronto se va a casar. Y una de las cosas que ella quiere es resaltar lo nuestro, resaltar Honduras".
La exprimera dama compartió las imágenes desde el Mercado de Artesanía Lenca, ubicado en el municipio de La Campa, departamento de Lempira, donde llegó para conocer las piezas que podrían utilizarse durante el evento.
Ana García mostró su interés en los platos y la loza de alfarería elaborados por los artesanos de la zona, con la intención de incorporarlos a la celebración matrimonial de su hija.
Según explicó, estas piezas se elaboran completamente a mano mediante técnicas tradicionales de trabajo con barro, transmitidas durante generaciones en las comunidades lencas.
La madre de Daniela destacó el valor cultural de estas creaciones y señaló que representan las tradiciones autóctonas de la región. Su mensaje también sirvió para promover el trabajo de los artesanos de La Campa.
Aunque no detalló cuántas piezas utilizarán ni cómo estarán distribuidas durante la boda, sus declaraciones dejaron ver que la pareja busca incorporar elementos de la cultura hondureña en la celebración.
El interés por los preparativos surgió después de que Daniela Hernández hiciera público su compromiso en Facebook con el mensaje "Contando los días", acompañado de fotografías junto a su prometido.
En las imágenes, la hija del expresidente Juan Orlando Hernández aparece sonriente junto a Sebastián, cuyo nombre fue revelado por su padre al felicitar a la pareja públicamente.
"Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga", escribió el exmandatario tras conocer la noticia.
Hasta el momento, se conocen pocos detalles sobre Sebastián, ya que no se ha divulgado información confirmada sobre su trayectoria profesional ni sobre la historia de su relación con Daniela.
Sin embargo, la pareja ya había aparecido junta en un video difundido en julio, en el que ambos compartían una comida y conversaban de manera distendida.
La noticia del compromiso ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de Daniela, quienes han expresado sus felicitaciones y esperan conocer más detalles sobre la ceremonia.
Isabela Hernández, hermana de Daniela, también reaccionó a la noticia con un breve mensaje: "¡Qué emoción!".
Por ahora, Daniela no ha anunciado la fecha de la boda ni ha revelado dónde se celebrará. Tampoco se han compartido detalles sobre la decoración, el número de invitados o el resto de los preparativos.
El anuncio del compromiso se produjo 96 días después de la llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras, tras recibir un indulto en Estados Unidos relacionado con su condena por narcotráfico. El exmandatario y Ana García tienen cuatro hijos: Ivonne María Hernández, Juan Orlando Hernández, Ana Daniela e Isabela.