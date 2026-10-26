¡Vuelen alto! Diez hermosas guacamayas vuelven a la vida silvestre en La Ceiba

Diez guacamayas rojas volvieron a desplegar sus alas en libertad este lunes 26 de octubre, en medio de las montañas y la vegetación de la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba. Su liberación representa un nuevo paso para recuperar la presencia de una de las aves más queridas y representativas de Honduras en los territorios que alguna vez fueron su hogar.
Sus plumajes rojos, amarillos y azules volverán a formar parte del paisaje natural de esta región de Atlántida. Las diez aves se incorporan al proyecto La Ceiba Macaw Reserve, que trabaja para restablecer poblaciones de guacamayas rojas (Ara macao) en los ecosistemas donde históricamente habitaron.
Detrás de este nuevo comienzo existe una historia de cuidados, rehabilitación y preparación. Antes de llegar a La Ceiba, las guacamayas permanecieron en el Centro de Incubación y Crianza Asistida (CICA) del parque de aves Macaw Mountain, ubicado en Copán Ruinas, donde recibieron atención especializada.
La liberación de una guacamaya no consiste únicamente en abrirle las puertas hacia el bosque. Es el resultado de un proceso que busca prepararla para desenvolverse en un entorno natural, donde deberá volar, alimentarse y relacionarse con otras aves sin depender de los cuidados permanentes de las personas.
En Macaw Mountain, los programas de conservación incluyen distintas etapas de crianza y preparación. Desde la incubación y alimentación de los polluelos hasta el desarrollo de sus habilidades de vuelo y el reconocimiento de alimentos, cada fase busca aumentar sus posibilidades de adaptación a la vida silvestre.
Esta es la segunda liberación desarrollada por La Ceiba Macaw Reserve durante 2026. El primer proceso comenzó en mayo, cuando llegaron 16 guacamayas rojas a la cuenca del río Cangrejal. Aquellas aves iniciaron su transición hacia la libertad mediante dos liberaciones de ocho ejemplares, realizadas con aproximadamente dos semanas de diferencia.
Con las diez aves incorporadas este lunes, el proyecto suma 26 guacamayas liberadas en La Ceiba durante el año. La cifra refleja el avance de una iniciativa que busca algo más que devolver ejemplares al bosque: establecer una población capaz de permanecer y reproducirse en su hábitat natural.
La cuenca del río Cangrejal ofrece un escenario de gran riqueza natural, con montañas, bosques y numerosas fuentes de agua. En este entorno, los impulsores del proyecto buscan que el vuelo de las guacamayas vuelva a convertirse en parte habitual del paisaje y en un símbolo de conservación para las comunidades.
El regreso de estas aves también tiene un significado especial para Honduras. La guacamaya roja es el ave nacional y una especie estrechamente vinculada con la identidad y el patrimonio natural del país. Sus colores y su característico vuelo forman parte de una riqueza que diferentes organizaciones trabajan por proteger.
a experiencia de La Ceiba tiene antecedentes importantes en Copán Ruinas. Allí, Macaw Mountain y la Organización para la Protección de las Aves (PRO-ALAS) han desarrollado durante años un programa de recuperación de guacamayas que combina reproducción, crianza asistida, liberación y seguimiento de los ejemplares reintroducidos.
El 28 de junio de 2026, Copán Ruinas celebró su decimotercera liberación de guacamayas rojas, con otros 12 ejemplares preparados para incorporarse a la vida silvestre. Según los antecedentes del programa, para entonces más de 130 guacamayas volaban libres en el valle de Copán, uno de los principales escenarios de recuperación de la especie.
En La Ceiba, el esfuerzo reúne a PRO-ALAS, Macaw Mountain, la Cámara de Turismo de La Ceiba, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la municipalidad, organizaciones comunitarias y empresas que contribuyen a las actividades de conservación. La participación de estos sectores busca dar continuidad al proyecto y fortalecer la protección de las aves y su entorno.
Por ahora, diez nuevas guacamayas tienen ante sí la oportunidad de construir una vida en libertad. Su vuelo sobre la cuenca del río Cangrejal representa la esperanza de que, con el paso de los años, sus colores, sus llamados y el nacimiento de nuevas crías vuelvan a ser parte cotidiana de los bosques de La Ceiba.
Otra historia alentadora se escribe en Gracias, Lempira. El proyecto Guara Lenca, iniciado en 2017, realizó su cuarta liberación el 30 de septiembre de 2026. Para esa fecha, la población recuperada rondaba las 50 guacamayas rojas en libertad, producto de un esfuerzo sostenido de reintroducción y protección. Uno de los resultados más esperanzadores de Guara Lenca es que algunas de las guacamayas liberadas ya han logrado reproducirse naturalmente.