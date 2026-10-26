¡Vuelen alto! Diez hermosas guacamayas vuelven a la vida silvestre en La Ceiba

Diez guacamayas rojas volvieron a desplegar sus alas en libertad este lunes 26 de octubre, en medio de las montañas y la vegetación de la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba. Su liberación representa un nuevo paso para recuperar la presencia de una de las aves más queridas y representativas de Honduras en los territorios que alguna vez fueron su hogar.