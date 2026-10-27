Hondureños en la lista: deportados por ICE durante el fin de semana en EEUU

Julio César Granados Mondragón, de nacionalidad colombiana, fue deportado tras haber sido condenado por conspiración para distribuir una sustancia controlada que involucraba 1,000 kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de marihuana, mientras se encontraba a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. También fue condenado por posesión de esa cantidad de droga con intención de distribuirla mientras permanecía a bordo de una embarcación.