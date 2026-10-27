Hondureños en la lista: deportados por ICE durante el fin de semana en EEUU

Durante el fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos informó sobre la detención y deportación de varios extranjeros condenados por distintos delitos, entre ellos agresiones sexuales, narcotráfico y violencia. En la lista figuran ciudadanos de Honduras, México, Guatemala, Micronesia y Colombia.
Luis Hernández Depaz, de nacionalidad mexicana, fue deportado tras haber sido condenado por agresión sexual criminal predatoria contra una víctima menor de 13 años y abuso sexual criminal agravado contra una víctima de la misma edad, según el reporte divulgado por el ICE.
Joel Salvador Juárez, originario de Guatemala, figura entre los extranjeros deportados por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información oficial, fue condenado por abuso sexual infantil.
Juan Paredes, de nacionalidad mexicana, fue deportado luego de haber sido condenado por conspiración para poseer una sustancia controlada con intención de distribuirla, según el listado publicado por el ICE.
Felizardo Urías Avilez, también originario de México, fue incluido entre los deportados. Las autoridades estadounidenses indicaron que fue condenado por conspiración para poseer 50 gramos o más de metanfetamina con intención de distribuirla.
Gino Pluhs, ciudadano de Micronesia, fue deportado tras haber sido condenado por agresión en segundo grado en calidad de cómplice y agresión en cuarto grado, relacionada con lesiones leves, según el reporte de la agencia migratoria.
Juan Cruz Del Cid, de nacionalidad hondureña, figura entre los deportados durante el fin de semana. Según el ICE, fue condenado por agresión agravada, intento de causar lesiones corporales graves y causar lesiones corporales con un arma mortal.
Manuel De Jesús Germán Díaz, originario de México, fue deportado después de haber sido condenado por posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades estadounidenses.
Julio César Granados Mondragón, de nacionalidad colombiana, fue deportado tras haber sido condenado por conspiración para distribuir una sustancia controlada que involucraba 1,000 kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de marihuana, mientras se encontraba a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. También fue condenado por posesión de esa cantidad de droga con intención de distribuirla mientras permanecía a bordo de una embarcación.
Raúl Madrigal Ibarra, originario de México, fue deportado tras haber sido condenado por conspiración relacionada con drogas, según el reporte de las autoridades migratorias.
Rubén Francisco Rodríguez Martínez, hondureño, figura entre los extranjeros deportados por Estados Unidos. De acuerdo con el ICE, fue condenado por venta y posesión de fentanilo con intención de venderlo a menos de 1,000 pies de un lugar de culto, así como por venta de esa sustancia.
Walter Díaz, de nacionalidad colombiana, fue incluido en la lista de deportados luego de haber sido condenado por posesión de cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación, según la información publicada por el ICE.