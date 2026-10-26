“Esto me pasa por regalona”: graban a Leslibeth García antes de ejecutarla

Un video en el que presuntamente aparece Leslibeth Anahí García Farías, de 16 años, amenazada con un arma de fuego comenzó a circular en redes sociales después de que su cabeza fuera encontrada dentro de una bolsa negra en los exteriores del coliseo César Fadul, en Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador.
En las imágenes, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, la adolescente pronuncia la frase “Esto me pasa por regalona”. Las circunstancias en las que se grabó el material y su posible relación con el crimen todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.
El hallazgo se produjo la mañana del sábado 24 de octubre, cuando fue localizada la cabeza de la menor dentro de una bolsa negra en los exteriores del coliseo César Fadul. El caso generó conmoción en Pasaje y en otros sectores de la provincia de El Oro.
Junto a los restos también se encontró un panfleto con amenazas dirigidas a supuestos informantes de organizaciones delictivas rivales. Las autoridades investigan si el mensaje tiene relación con el asesinato, sin que se haya confirmado oficialmente el móvil del crimen.
La difusión del presunto video agregó nuevos elementos a las versiones que circulan en plataformas digitales. Según esas publicaciones, Leslibeth habría sido obligada a grabar las imágenes mientras era amenazada con un arma de fuego.
Sin embargo, hasta la información disponible el lunes 26 de octubre, no se había confirmado oficialmente quién grabó el video, cuándo se registró ni quiénes habrían participado en los hechos que aparecen en él.
También circula un audio atribuido a la adolescente en el que presuntamente se conversa sobre un plan contra otra persona. El origen del archivo, su autenticidad y una posible conexión con el asesinato no han sido establecidos por las autoridades.
En el presunto video, la adolescente aparece bajo amenazas con un arma de fuego y pronuncia la frase “Esto me pasa por regalona”, expresión que ha generado conmoción tras su difusión en redes sociales. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la autenticidad del material ni las circunstancias en las que fue grabado.
De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, Leslibeth estudiaba en la Unidad Educativa Técnico Pasaje. También se indicó que no registraba antecedentes penales, aunque esa información no permite establecer por sí sola las circunstancias ni las motivaciones del crimen.
En sus redes sociales, la adolescente compartía videos en los que aparecía cantando y bailando. Tras su muerte, las imágenes que circulan en internet han generado reacciones y preguntas sobre lo que pudo ocurrir antes del hallazgo.
No se ha confirmado que la menor tuviera vínculos con organizaciones criminales ni que fuera informante de alguna banda. Por ello, las amenazas del panfleto y las versiones difundidas en redes deben ser investigadas antes de establecer una relación con la víctima.
Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables. Entre los aspectos pendientes están determinar el origen y la relevancia de los archivos audiovisuales que circulan en plataformas digitales.