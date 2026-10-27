Denuncian ante el MP ley de embarazo adolescente; señalan a exfuncionarios

Tegucigalpa. El movimiento Por Nuestros Hijos pidió al Ministerio Público investigar a los funcionarios que firmaron la publicación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, al considerar que existen presuntas irregularidades relacionadas con el Decreto Legislativo 8-2023.

La denuncia fue presentada este lunes 27 de octubre ante la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por los abogados Juan Diego Lacayo y Dania Muñoz, en representación de la organización.

Los denunciantes sostienen que la publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta, el 22 de enero de 2026, debe investigarse porque, según su versión, el decreto había sido vetado por la entonces presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, el 17 de marzo de 2023.

Entre los delitos presentados figura el abuso de autoridad, incumplimiento o violación de los deberes de los funcionarios y falsificación o falsedad de documentos públicos.