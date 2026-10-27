Luis Zelaya advierte que cogobierno con nacionalistas le pasará factura al PL

Zelaya advirtió que esta decisión podría tener consecuencias políticas para el partido, especialmente por algunos cuestionamientos que, según señaló, tiene la actual administración gubernamental.

Tegucigalpa, Honduras. El excandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, afirmó que la participación de un sector de esa institución política en el cogobierno con el Partido Nacional ha profundizado las divisiones internas y debilitado la unidad del liberalismo.

El exaspirante presidencial consideró que las diferencias entre los liberales están provocando un "fraccionamiento" que dificulta la posibilidad de consolidar una alternativa política competitiva.

A su juicio, mientras persistan las actuales condiciones, el Partido Liberal tendrá dificultades para convertirse en una opción política sólida. Sin embargo, señaló que todavía existe la posibilidad de cambiar ese escenario si sus dirigentes establecen una ruta clara.

Zelaya también recordó que, en política, tanto las alianzas como las diferencias pueden cambiar con el tiempo. Como ejemplo, mencionó a Salvador Nasralla y Jorge Cálix, quienes anteriormente cuestionaban al Partido Liberal cuando formaban parte de Libertad y Refundación (Libre), pero posteriormente terminaron incorporándose a esa institución.

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Sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos entre los distintos sectores, el excandidato sostuvo que cualquier acercamiento debe responder a objetivos genuinos y no únicamente a intereses particulares.

No obstante, advirtió que, si los acuerdos carecen de autenticidad, podría repetirse lo ocurrido en el proceso electoral anterior, cuando, según expresó, un sector promovía el voto mientras otro negociaba con el actual gobierno.

El exaspirante presidencial también señaló que Salvador Nasralla mantiene una confrontación constante con el grupo liberal que participa en el cogobierno, una situación que evidencia las diferencias que persisten dentro de la institución política.

En cuanto a su futuro político, Zelaya manifestó que todavía no es momento de tomar una decisión y aclaró que no ha definido una posición sobre los próximos pasos que podría dar.

El excandidato insistió en que la posibilidad de recuperar la unidad del Partido Liberal dependerá de la voluntad de sus sectores para establecer acuerdos auténticos y definir una estrategia común que les permita volver a ser una opción de poder.