Gobierno anuncia 10 millones de libros para estudiantes en 2027

Tegucigalpa. Los estudiantes hondureños de primero a noveno grado contarían con sus libros de texto en los centros educativos a partir del 1 de febrero de 2027, fecha anunciada por el presidente Nasry Asfura para la disponibilidad de unos 10 millones de ejemplares en el sistema educativo nacional. El gobernante dio a conocer la medida este lunes 26 de octubre durante un encuentro con los participantes del Congreso Infantil 2027. Según explicó, el objetivo es garantizar que los alumnos de esos niveles dispongan de los materiales para desarrollar sus actividades académicas desde el inicio del período previsto.

“Entonces, el primero de febrero todas las escuelas van a tener todos esos libros de primero a noveno grado”, afirmó Asfura ante los niños que participaron en la reunión. El mandatario también indicó que el trabajo continuará para completar la disponibilidad de textos destinados a los estudiantes de décimo y undécimo grado, aunque no precisó una fecha para cubrir esos niveles. Durante la actividad, Asfura abordó además los planes para llevar conexión a internet a 8,000 centros educativos mediante tecnología Starlink. La iniciativa busca ampliar el acceso de alumnos y docentes a recursos digitales y herramientas que puedan utilizar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente señaló que las necesidades de la educación no se limitan a los materiales didácticos y la conectividad, sino que también incluyen la infraestructura de los centros escolares y las condiciones de acceso. En ese sentido, mencionó la importancia de mejorar aulas, caminos, carreteras y puentes utilizados por los estudiantes para llegar a sus escuelas.