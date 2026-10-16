Trump niega que él o Musk restringieran el servicio de Starlink para la defensa de Ucrania

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó este viernes que él o el magnate Elon Musk hayan restringido el servicio de Starlink que utiliza Ucrania para su defensa, unas limitaciones denunciadas por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski .

"No, nosotros no hicimos eso en absoluto. De hecho, ni siquiera creo que se haya ralentizado el servicio, según tengo entendido. Porque lo acabo de comprobar esta mañana", declaró Trump a los medios de comunicación cuando se dirigía a una mitin de campaña en Georgia.

Preguntado por la implicación de Musk, Trump agregó: "No sé si hay alguien más, porque no fui yo ni fue Elon, según tengo entendido".