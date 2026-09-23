Musk elogia a Xi en la televisión estatal china en vísperas de su encuentro con Trump

Pekín, China. El empresario estadounidense Elon Musk elogió este miércoles al presidente chino, Xi Jinping, al que calificó de "líder sobresaliente", y destacó los avances logrados por China bajo su mandato, en vísperas del encuentro que Xi mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington. "Bajo su liderazgo, China ha logrado enormes avances en su desarrollo", afirmó el consejero delegado de Tesla en una entrevista con la televisión estatal CCTV, que difundió este miércoles varios fragmentos de la conversación.

En otro extracto, Musk aseguró que la prosperidad del país "ha aumentado enormemente" bajo el mandato de Xi y describió al dirigente chino como "muy sabio y con visión de futuro". El magnate también dedicó elogios a las operaciones de Tesla en China y atribuyó el éxito de su fábrica de Shanghái al equipo local, al que describió como "talentoso, trabajador y fiable", con una calidad de producto y una eficiencia de producción "de primer nivel". "La Gigafactoría de Shanghái es una joya", afirmó Musk sobre la planta, que entregó cerca de 468.000 vehículos durante el primer semestre de 2026, un 28,4 % más que en el mismo período del año anterior, según los datos divulgados por CCTV. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El futuro de los robots y la IA

Durante la entrevista, Musk abordó asimismo el futuro de los robots humanoides y pronosticó que su número podría alcanzar al menos los 1.000 millones dentro de diez años, los 10.000 millones en quince años y los 100.000 millones en dos décadas.