Pareja es asesinada por sicarios vestidos de policías dentro de su vivienda

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este lunes dentro de una vivienda del barrio Darizara, en Paso Canoas, cantón de Corredores, Puntarenas, en un hecho que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:45 a. m. a la Cruz Roja Costarricense. Una unidad básica se desplazó hasta el sitio y los socorristas confirmaron, tras realizar la valoración, que ambas personas ya se encontraban fallecidas.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas estaban amordazadas y presentaban signos visibles de violencia. El hallazgo generó un amplio despliegue de las autoridades en la zona para iniciar las investigaciones.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como un hombre de apellido Vindas, de 39 años, y una mujer de apellido González, de 25 años. Ambos fueron encontrados sin vida dentro de la vivienda ubicada en barrio Darizara
Según versiones de personas de la comunidad, cerca de las 4:00 de la madrugada se habrían escuchado gritos en el sector y, minutos después, varias detonaciones de arma de fuego. La pareja, de acuerdo con información preliminar, aparentemente tenía poco tiempo de haber llegado a vivir al sector de barrio Darizara. Las autoridades investigan si este dato guarda relación con las circunstancias del ataque.
Tras el hallazgo, agentes del OIJ quedaron a cargo de la escena y realizaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios que ayuden a establecer qué ocurrió.
Los investigadores también buscan confirmar plenamente la identidad de las víctimas, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el posible móvil del doble homicidio. Hasta ahora no se han divulgado oficialmente todos los detalles del caso.