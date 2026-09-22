Pareja es asesinada por sicarios vestidos de policías dentro de su vivienda

Según versiones de personas de la comunidad, cerca de las 4:00 de la madrugada se habrían escuchado gritos en el sector y, minutos después, varias detonaciones de arma de fuego. La pareja, de acuerdo con información preliminar, aparentemente tenía poco tiempo de haber llegado a vivir al sector de barrio Darizara. Las autoridades investigan si este dato guarda relación con las circunstancias del ataque.