Trump insiste en su encuesta para cambiar el nombre de la inteligencia artificial

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en la encuesta que ha lanzado para cambiar el nombre a la inteligencia artificial, mientras el debate sobre la necesidad de regular el sector aumenta en el país.

“Vamos a retirar ‘inteligencia suprema’ de la competición y a permitirles votar por las dos finalistas: ‘inteligencia superior’ o ‘inteligencia extrema’. ¡Comienza una nueva votación!”, escribió el mandatario en su red Truth Social, replicando un mensaje del día anterior en que daba tres opciones a sus seguidores para renombrar a la IA.

Trump justificó el sondeo asegurando que “muchas personas consideran que el término inteligencia artificial es impreciso y poco elegante”.

La inteligencia artificial se ha convertido en intenso tema de debate en Estados Unidos en las últimas semanas, tras la alerta de algunos directivos de empresas de IA sobre sus riesgos, que han llegado a equiparar con pandemias o una guerra nuclear.

Más de un centenar de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes pidieron la semana pasada al presidente, el republicano Mike Johnson, que cancelara el receso y permitiera una sesión para votar una legislación especial y bipartidista sobre la IA.

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Sin embargo, el receso de la Cámara se mantiene y no volverá a reunirse hasta el próximo 9 de noviembre, una vez que se hayan celebrado las elecciones de medio mandato.