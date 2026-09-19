Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura para liderar la ONU

Santiago de Chile, Chile. La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) anunció este sábado que no continuará con su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un mensaje divulgado en sus redes sociales. "Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas", dijo en el inicio de sus palabras en un video divulgado en su cuenta de Instagram. Bachelet, que aseguró no arrepentirse de haber postulado para liderar el organismo internacional, agradeció "muy especialmente" a los presidentes de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su candidatura "desde el primer día con generosidad y convicción".

"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica", señaló la también ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. "Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina", subrayó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse