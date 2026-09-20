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Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU

“Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EE.UU.) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia”, aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 07:27 -
  • Texto EFE
Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU

Fotografía de archivo de una mujer sosteniendo la bandera de Irán, en Teherán (Irán).

Teherán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con “devastadores bombardeos” contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, indicó el Ejército iraní en un comunicado recogido por medios locales.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta a que Estados Unidos va a “reanudar las acciones contra la República Islámica” tras recibir “el visto bueno” de países regionales en una reunión en Europa.

“Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EE.UU.) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán acusa a EEUU e Israel de convertir la fuerza en instrumento para rediseñar Oriente Medio

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo, con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.

A principios de agosto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia.

Esta semana, Trump afirmó que aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con la República Islámica, según declaró al medio Axios. EFE

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Redacción web
Texto EFE

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