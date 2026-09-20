Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU

Teherán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con “devastadores bombardeos” contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, indicó el Ejército iraní en un comunicado recogido por medios locales.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta a que Estados Unidos va a “reanudar las acciones contra la República Islámica” tras recibir “el visto bueno” de países regionales en una reunión en Europa.

“Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EE.UU.) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes.