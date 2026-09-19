Irán mantiene sus condiciones para volver a negociar con EE.UU.

Teherán, Irán. Irán afirmó este sábado que mantiene sus condiciones para avanzar hacia nuevas negociaciones de paz con Estados Unidos y negó que el viaje a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, previsto para este domingo, tenga como objetivo transmitir un mensaje de Washington. "Lo que ha anunciado Irán son, en realidad, las mismas demandas y los principales fundamentos de las negociaciones y del acuerdo del 17 de junio, del que el Gobierno estadounidense se retiró unilateralmente y sin ninguna razón justificable", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal. Bagaei insistió en que Teherán exige el levantamiento completo de las sanciones y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes.

"Mientras continúa el bloqueo naval, no se puede hablar del fin del conflicto ni de la normalización de la situación", afirmó el diplomático iraní. Estados Unidos restableció el bloqueo naval contra Irán el 14 de julio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán bajo mediación paquistaní, tras denunciar ataques iraníes contra varios buques en el estrecho de Ormuz . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El portavoz sostuvo que, incluso si se hubiera producido un incumplimiento del memorando de acuerdo alcanzado en Islamabad, el acuerdo contemplaba mecanismos para resolver esas diferencias, y afirmó que la decisión de Washington de abandonar el acuerdo, restablecer el bloqueo naval y violar sus compromisos fue una respuesta "extremadamente desproporcionada".