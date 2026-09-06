Irán establecerá en los próximos días una "zona restringida" fuera del estrecho de Ormuz

Irán. Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país. De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional. De igual forma el funcionario advirtió que las naves que ingresen a este nuevo perímetro serán incluidas en la lista de sancionados por Teherán.

De igual forma, medios locales recogieron de sus declaraciones que son "falsos los rumores sobre la escasez de materias primas en el país debido al bloqueo económico impuesto por EE.UU.”. La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo de un ataque contra un dron naval de Estados Unidos cuando intentaba entrar en aguas “protegidas” por el cuerpo militar de élite en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El vehículo de superficie no tripulado tenía la intención de entrar en la región protegida del estrecho de Ormuz cuando fue blanco de un ataque”, indicó la Guardia en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.