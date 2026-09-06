Joven de 16 años muere y dos personas resultan heridas tras accidente en La Lima

La Lima, Cortés. Una adolescente de 16 años murió y otras dos personas resultaron gravemente heridas este domingo luego de que la camioneta en la que se transportaban volcara en la carretera CA-13, frente al sector de Cazenave, en La Lima, Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima mortal fue identificada como Sharon Mishell Delgado López, de 16 años, residente en Santiago, según el reporte proporcionado por los equipos de emergencia que atendieron el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, las personas involucradas pertenecerían a una misma familia y se desplazaban por este tramo carretero cuando ocurrió el aparatoso percance.

El vehículo involucrado es una Ford Ranger de color blanco, que terminó volcada sobre la carretera luego del accidente. Al momento del hecho, la unidad era conducida por Marco Delgado, de 41 años.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar tras recibir el reporte y encontraron a tres personas afectadas por el accidente.

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La adolescente ya no presentaba signos vitales cuando los socorristas llegaron al sitio, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Entre las personas heridas se encuentra Ashley Gómez, de 13 años, quien sufrió múltiples golpes y laceraciones, además de una posible fractura de costilla. La menor permanecía inconsciente cuando fue atendida por los bomberos.

También resultó lesionada Ashley Centeno, de 23 años, quien presentaba una posible fractura en su miembro inferior izquierdo.

Ambas mujeres fueron clasificadas en código rojo debido a la gravedad de sus lesiones. Los socorristas las estabilizaron en el lugar y posteriormente las trasladaron al Hospital Público de El Progreso, Yoro, para recibir atención médica.

El accidente provocó la movilización de equipos de emergencia y generó afectaciones momentáneas en la circulación por este tramo de la CA-13, mientras se realizaban las labores de asistencia.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta y terminara volcada sobre la vía.