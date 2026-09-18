Cifra de soldados muertos en guerra de Irán es mayor que la oficial, según Washington Post

Washington, Estados Unidos. La cifra de soldados estadounidenses fallecidos en la guerra contra Irán es mayor de la que el Pentágono ha revelado públicamente, según asegura una información exclusiva que publica este viernes el diario The Washington Post.

El diario estadounidense señala que ha habido al menos 22 bajas militares, cuatro más de las que aparecen en la base de datos pública del Pentágono, conocida como Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS), según cinco funcionarios que manejan estos datos consultados por el diario.

Un sexto funcionario habría añadido a esta cifra otra baja, elevando a 23 fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas militares estadounidenses e israelíes iniciaron la guerra.