Pentágono confirma 13 soldados de USA muertos en conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos

El Pentágono reveló este viernes detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos en un conflicto desatado el pasado 28 de febrero. Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que explicó que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de EE.UU.

Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea. De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea. Las cifras reveladas hoy no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

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