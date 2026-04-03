  1. Inicio
  2. · Mundo

Pentágono confirma 13 soldados de USA muertos en conflicto con Irán

El Pentágono informa que la operación Furia Épica contra Irán deja 13 militares estadounidenses muertos y 365 heridos, mientras continúan los ataques y rescates aéreos.

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 17:28 -
  • Agencia EFE
Pentágono confirma 13 soldados de USA muertos en conflicto con Irán

Avión de combate en el USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.

EFE
Washington, Estados Unidos

El Pentágono reveló este viernes detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos en un conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que explicó que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de EE.UU.

Irán derriba avión militar de EE UU en su territorio

Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

Las cifras reveladas hoy no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Irán derriba caza F-15

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

Al menos cuatro naves estadounidenses fueron alcanzadas por los ataques iraníes, según fuentes militares citadas por NewsMax.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó NBC.

Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en la nave fue rescatado por las autoridades estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado hoy que el ataque iraní vaya a afectar las supuestas negociaciones con Teherán.EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias