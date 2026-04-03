Irán derriba avión militar de EE UU en su territorio

Nueva York

Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE UU y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes.

Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán.

Ya hay en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo. El Pentágono no respondió inmediatamente a la solicitud de EFE de comentarios al respecto.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE. UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos.