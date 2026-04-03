Artemis II capta inéditas imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

La NASA compartió en las últimas horas nuevas imágenes de la Tierra captadas desde la nave Orion durante la misión Artemis II, que actualmente se dirige hacia la Luna.
Las fotografías muestran al planeta desde una perspectiva poco común, con detalles como auroras, reflejos solares y el contraste entre el día y la noche, ofreciendo una vista impresionante del llamado “planeta azul”.
"Suddenly, we're up there with them."— NASA (@NASA) April 3, 2026
We're sharing the Artemis II crew's first images from space—keep following our 24/7 live feed for the latest mission updates: https://t.co/BezILihoZc pic.twitter.com/OwgYsWnngp
Estas capturas fueron tomadas por los astronautas a bordo mientras la nave avanza en su trayectoria hacia la órbita lunar, en una misión que marca el regreso de vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre tras más de 50 años.
Entre las imágenes más destacadas se observa la Tierra en fase creciente, un fenómeno visual que no se registraba con presencia humana desde la era de las misiones Apolo en la década de 1970.
La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril, tiene como objetivo principal probar sistemas de navegación, comunicación y soporte vital en el espacio profundo, como paso previo a futuros alunizajes.
Durante el viaje, la tripulación, integrada por cuatro astronautas, realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, en una misión que busca sentar las bases para la exploración humana sostenida en el satélite natural.
Además de su valor científico, las imágenes han generado impacto por su carga simbólica, al mostrar la Tierra como un punto brillante en la inmensidad del espacio, recordando la fragilidad y unidad del planeta.