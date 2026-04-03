Artemis II capta inéditas imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

Miami, Estados Unidos

La NASA compartió en las últimas horas nuevas imágenes de la Tierra captadas desde la nave Orion durante la misión Artemis II, que actualmente se dirige hacia la Luna. Las fotografías muestran al planeta desde una perspectiva poco común, con detalles como auroras, reflejos solares y el contraste entre el día y la noche, ofreciendo una vista impresionante del llamado “planeta azul”.

"Suddenly, we're up there with them."



We're sharing the Artemis II crew's first images from space—keep following our 24/7 live feed for the latest mission updates: https://t.co/BezILihoZc pic.twitter.com/OwgYsWnngp — NASA (@NASA) April 3, 2026

Estas capturas fueron tomadas por los astronautas a bordo mientras la nave avanza en su trayectoria hacia la órbita lunar, en una misión que marca el regreso de vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre tras más de 50 años.

Entre las imágenes más destacadas se observa la Tierra en fase creciente, un fenómeno visual que no se registraba con presencia humana desde la era de las misiones Apolo en la década de 1970.