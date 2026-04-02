La NASA evalúa el salto final de Artemis II hacia la Luna

Florida, Estados Unidos

De ser aprobada, la maniobra está programada para las 19:49 hora del este de Estados Unidos (23:49 GMT) y tendrá una duración de 5 minutos y 49 segundos.

“El equipo de gestión de la misión se reunirá hoy para su primer encuentro de la misión con el fin de evaluar los sistemas de la nave espacial y dar su aprobación para la próxima maniobra de inyección translunar que propulsará a los astronautas fuera de la órbita terrestre y hacia la Luna por primera vez desde 1972”, informó en un comunicado la agencia espacial.

La NASA evalúa este jueves si aprueba el inicio del viaje a la Luna de la cápsula Orión de Artemis II , programado para 25 horas después del despegue desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), y el siguiente paso crítico de la misión que prevé el regreso del ser humano a la órbita lunar más de medio siglo después.

Para comenzar el trayecto hacia el satélite natural, la nave experimentará un cambio de velocidad de 388 metros por segundo que le permitirá salir de la órbita terrestre.

“Los controladores de vuelo supervisarán de cerca el rendimiento del motor, el guiado y los datos de navegación durante toda la maniobra para garantizar que Orión se mantenga alineado con precisión para el viaje de ida”, aclaró la NASA.

La nave espacial despegó ayer a las 18:35 hora del este (22:35 GMT) y actualmente se encuentra en la órbita terrestre alta, en su trayectoria alrededor de la Tierra.

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que la tripulación de Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

La duración de la misión es de 10 días y prevé que la nave pase por la cara oculta de la Luna el 6 de abril a una distancia de más de 400.000 kilómetros de la Tierra, lo que la convertirá en la misión tripulada que más lejos haya llegado en la historia.

La tripulación está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El programa Artemis busca establecer una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.