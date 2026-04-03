Continúan los ataques en Irán e Israel mientras sube el precio del petróleo

Redacción Internacional

Los ataques en los diferentes frentes de la guerra continúan este viernes, mientras los precios del petróleo siguen al alza ante la continuación del conflicto, que está a punto de cumplir cinco semanas. A continuación, lo más destacado de las últimas horas.

Continúan los ataques

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre un nuevo ataque iraní contra su territorio que, según la Estrella de David Roja, causó un herido grave en el centro del país, después de que la víspera Teherán lanzara alrededor de 30 misiles, coincidiendo con el inicio de las celebraciones de la Pascua judía (Pésaj). - Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, por su parte, reivindicaron el lanzamiento de misiles balísticos contra Tel Aviv, en la cuarta acción de este tipo desde que entraron en el conflicto. - En Irán, al menos ocho personas murieron y otras 95 resultaron heridas tras varios ataques estadounidenses en la provincia de Alborz, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara en un discurso la noche del miércoles en EE. UU. a la República Islámica con golpes de “extrema dureza”. - El Ejército israelí también aseguró haber atacado el supuesto “cuartel general central” y sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán. - El Ministerio de Defensa italiano informó sobre el impacto de un misil en la base de Shama, perteneciente a la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano, sin causar heridos y solo leves daños en las infraestructuras.

La incertidumbre sobre Ormuz vuelve a disparar el precio del crudo

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó en el cierre un 11 %, hasta los 111,54 dólares el barril, mientras los inversores temen una escalada de la guerra en Oriente Medio. - En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina superó los 4,08 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez desde agosto de 2022 y el promedio nacional aumentó más de un 30 % desde el inicio del conflicto. - En este contexto, Irán está a punto de finalizar un protocolo que establecerá un nuevo régimen de navegación en el estrecho de Ormuz y planea iniciar conversaciones con Omán para desarrollar una solución conjunta. - La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, estima que Irán podría obtener unos 100.000 millones de dólares (86.672 millones de euros) anuales a través de peajes, una cantidad superior a los ingresos por las ventas de su petróleo, que se estiman en unos 80.000 millones de dólares (unos 69.300 millones de euros).

Trump impone cambios en su gabinete

- La destitución de la fiscal general, Pam Bondi, marca un nuevo cambio en el gabinete de Trump, que empieza a reconfigurarse en medio de la presión por la impopular guerra. - Además, el Departamento de Guerra ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata.

Irán tilda de “ignorancia” las declaraciones de Trump

- La misión de Irán ante la ONU cargó contra el presidente estadounidense, que amenazó con bombardear la nación persa “hasta reducirla a la Edad de Piedra”, y afirmó que sus declaraciones reflejan “ignorancia” y muestran su intención de cometer crímenes de guerra.

La comunidad internacional critica el desarrollo de la guerra