Irán lanza misiles contra Israel en plena Pascua

Jerusalén

El Ejército israelí identificó este jueves el lanzamiento de alrededor de 30 misiles en total por parte de Irán desde anoche, cuando comenzaron las celebraciones de la Pascua judía (Pésaj), que se prolongarán hasta el 8 de abril.

Tres eran misiles de racimo; unos diez cayeron en zonas abiertas y el resto fue interceptado, de acuerdo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El sonido de las sirenas antiaéreas durante el día de hoy hizo que centenares de miles de personas en todo el país tuvieran que ir a refugiarse, incluida la población del norte de Israel, donde las FDI registraron el lanzamiento de hasta 100 proyectiles de la milicia chií libanesa Hizbulá.

Por su parte, este jueves Israel anunció haber matado a Jamshid Eshagi, comandante de la llamada “base petrolera iraní”, a principios de esta semana en Teherán. Además, el Ejército israelí aseguró que su fuerza aérea atacó anoche el supuesto “cuartel general central” y sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán.