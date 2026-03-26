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Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles

Hasta el momento, en Israel se han producido un total de 18 muertos por misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 15:13 -
  • Agencia EFE
Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles

La milicia chií Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel.

 Foto: Agencia Efe
Jerusalén, Israel

El Ejército israelí aseguró este jueves que, desde la medianoche, la milicia chií Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país.

En uno de esos ataques murió el israelí Uri Peretz, de 43 años, según ha sido identificado por la prensa local, después de que un cohete impactase contra varios coches aparcados en la localidad norteña costera de Nahariya.

Hizbulá informa de intensos choques con Israel y reivindica la destrucción de ocho tanques

Se trata del segundo muerto por un proyectil de Hizbulá desde que este grupo atacara Israel el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva en Irán. En el Líbano, la ofensiva israelí por aire y por tierra ya ha causado más de 1,100 muertos y un millón de desplazados.

Este jueves también ha sido un día intenso de ataques israníes, con al menos diez andanadas de misiles dirigidas a la región de Tel Aviv y el centro, pero también algunas a Jerusalén y una a la ciudad costera norteña de Haifa causando daños.

Hasta el momento, en Israel se han producido un total de 18 muertos por misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá. A ellos hay que sumarle cuatro mujeres palestinas que murieron en Cisjordania ocupada por un misil de racimo israelí.

El Ejército calcula que Irán ha lanzado más de 400 misiles contra su territorio, con una tasa de intercepción del 92%.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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