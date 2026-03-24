Suben a 1.072 los muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano

Beirut

El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2.966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias.

Desde el lunes por la tarde, una serie de ataques israelíes contra diferentes áreas del país causaron la muerte de 33 personas y heridas a otras 90, agregó.