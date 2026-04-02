El emotivo viaje del juguete ‘Rise’ de un niño de ocho años en Artemis II

California, Estados Unidos

Un niño de ocho años ha logrado colar en la misión Artemis II a ‘Rise’, un pequeño juguete que indica la ingravidez y acompañará por los próximos 10 días a la tripulación de la nave Orión, que espera hacer historia al llegar al lado más oculto de la Luna.

Lucas Ye, nacido y residente de Mountain View en el norte de California, ganó un concurso internacional entre más de 2.500 estudiantes de más de 50 países convocado por la NASA para diseñar el indicador.

‘Rise’ representa a la Luna con una gorra de béisbol que tiene el dibujo de la Tierra en su parte principal y las estrellas y las galaxias en la visera.

Ye se inspiró en la fotografía ‘Earthrise’ (Salida de la Tierra), tomada durante la misión Apolo 8.