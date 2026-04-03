Trump niega que el derribo de avión vaya a afectar las negociaciones con Irán

Washington, Estados Unidos

"No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán.

El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena.

Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

El único piloto que viajaba en él se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Mientras que Trump le resta importancia a los ataques de cara a unas eventuales negociaciones, los mediadores explicaron a The Wall Street Journal este viernes que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un "punto muerto".

Según dijeron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos "son inaceptables".

La propuesta de plan de paz enviada por Trump a Teherán hace unos días fue rechazada precisamente por considerarla "excesiva".

Un día después de afirmar que Irán le había solicitado un "alto el fuego" y que este lo negara, el mandatario estadounidense prometió que atacará "con dureza" a Irán durante las próximas dos o tres semanas.