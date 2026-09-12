Irán acusa a EEUU de probar armas con agentes químicos en ataque contra el sur del país

Teherán, Irán. Irán acusó este sábado a Estados Unidos de haber probado "deliberadamente" nuevas armas con agentes químicos en un ataque contra la ciudad meridional iraní de Lamerd que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó alrededor de un centenar de heridos en el primer día de la guerra, el 28 de febrero. "Según investigaciones independientes del Ministerio de Sanidad, estas armas utilizaron agentes químicos para aumentar su letalidad, y toda la documentación relacionada con este crimen de guerra ha sido recopilada y documentada", denunció el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa en una visita a la ciudad de Lamerd, según informó la agencia Tasnim.

Bagaei dijo que las "pruebas irrefutables obtenidas sobre el terreno y las pruebas documentales concluyentes" demuestran que "este crimen contra civiles fue deliberado". El ataque contra Lamerd tuvo lugar el primer día de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, cuando un misil estadounidense de ataque de precisión (PrSM) alcanzó un concurrido recinto deportivo, según las autoridades iraníes, y causó la muerte de 21 personas que se encontraban en el lugar y dejó cerca de un centenar de heridos. Tras ver un documental sobre el ataque, Bagaei calificó el incidente de "crimen contra todo Irán y contra la humanidad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ataque contra Lamerd se produjo el mismo día en que un misil de crucero estadounidense Tomahawk alcanzó una escuela de primaria en la ciudad merdional de Minab y causó la muerte de 168 personas, la mayoría menores. Bagaei sostuvo que Lamerd "no será, con toda seguridad, el primero ni el último" de estos "crímenes" y reclamó esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y buscar justicia.