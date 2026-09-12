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Entre colores y artesanías, así cobra vida y deja huella el mercado Guamilito

Comerciantes de larga trayectoria aseguran que las artesanías y productos tradicionales dan vida al emblemático mercado Guamilito, una parada obligada para todo aquel que visita por primera vez San Pedro Sula

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 09:48 -
  • Susan López
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Mario Martínez, nacido en 1947, es uno de los comerciantes con mayor trayectoria en el Mercado Guamilito. En su puesto exhibe prendas típicas infantiles, vestidos bordados y accesorios con los colores de Honduras.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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A sus 87 años, Euterio Hernández continúa atendiendo su puesto en el Mercado Guamilito, rodeado de artesanías de madera, miel, ajos y tradicionales sombreros de paja. Para él, su venta es también una forma de mantenerse activo.

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Don Euterio Hernández muestra una colorida hamaca elaborada con hilos de distintos tonos, una de las artesanías que destacan entre los productos tradicionales que ofrece a los visitantes del Mercado Guamilito.

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La experiencia de compra en el mercado Guamilito se vuelve interactiva sobre todo en las familias que van a elegir recuerdos únicos entre la gran variedad de productos típicos.

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La vestimenta típica toma el protagonismo absoluto a ambos lados del camino. A la izquierda destaca un vibrante vestido folclórico amarillo con detalles florales, mientras que a la derecha cuelgan elegantes blusas negras bordadas a mano para este renovado espacio comercial y cultural.

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Las floristerías ubicadas en los alrededores del Mercado Guamilito aportan color y frescura a las calles sampedranas con arreglos de rosas, girasoles y otras flores naturales.

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El mercado Guamilito se convierte en el rincón ideal para los amantes y románticos de las flores que quieran comprar los arreglos más frescos y hermosos para sorprender a alguien especial.

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Mantas, bolsos, tejidos, vestidos folclóricos y camisas bordadas llenan los pasillos interiores del mercado, donde las prendas tradicionales mantienen viva parte de la identidad cultural de Honduras

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Llaveros con la silueta de Honduras, vasos tequileros, tazas pintadas a mano y muñecas con trajes típicos integran la variedad de recuerdos que se ofrecen a quienes recorren el mercado.

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Los trajes folclóricos, vestidos y camisas bordadas forman parte de la oferta de Artesanías y Suvenires Yoli, un negocio dedicado desde hace décadas a preservar la vestimenta y las tradiciones hondureñas.

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Sombreros de junco, piezas de madera tallada, vasijas, bisutería y muñecas con trajes folclóricos llenan los puestos del Mercado Guamilito y muestran el talento de los artesanos hondureños.

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Puros artesanales, licores locales, aceite de coco y productos como el Café Copán forman parte de la variedad de artículos que los visitantes pueden encontrar en los puestos de recuerdos del Mercado Guamilito.

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