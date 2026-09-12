Entre colores y artesanías, así cobra vida y deja huella el mercado Guamilito

Mario Martínez, nacido en 1947, es uno de los comerciantes con mayor trayectoria en el Mercado Guamilito. En su puesto exhibe prendas típicas infantiles, vestidos bordados y accesorios con los colores de Honduras.
A sus 87 años, Euterio Hernández continúa atendiendo su puesto en el Mercado Guamilito, rodeado de artesanías de madera, miel, ajos y tradicionales sombreros de paja. Para él, su venta es también una forma de mantenerse activo.
Don Euterio Hernández muestra una colorida hamaca elaborada con hilos de distintos tonos, una de las artesanías que destacan entre los productos tradicionales que ofrece a los visitantes del Mercado Guamilito.
La experiencia de compra en el mercado Guamilito se vuelve interactiva sobre todo en las familias que van a elegir recuerdos únicos entre la gran variedad de productos típicos.
La vestimenta típica toma el protagonismo absoluto a ambos lados del camino. A la izquierda destaca un vibrante vestido folclórico amarillo con detalles florales, mientras que a la derecha cuelgan elegantes blusas negras bordadas a mano para este renovado espacio comercial y cultural.
Las floristerías ubicadas en los alrededores del Mercado Guamilito aportan color y frescura a las calles sampedranas con arreglos de rosas, girasoles y otras flores naturales.
El mercado Guamilito se convierte en el rincón ideal para los amantes y románticos de las flores que quieran comprar los arreglos más frescos y hermosos para sorprender a alguien especial.
Mantas, bolsos, tejidos, vestidos folclóricos y camisas bordadas llenan los pasillos interiores del mercado, donde las prendas tradicionales mantienen viva parte de la identidad cultural de Honduras
Llaveros con la silueta de Honduras, vasos tequileros, tazas pintadas a mano y muñecas con trajes típicos integran la variedad de recuerdos que se ofrecen a quienes recorren el mercado.
Los trajes folclóricos, vestidos y camisas bordadas forman parte de la oferta de Artesanías y Suvenires Yoli, un negocio dedicado desde hace décadas a preservar la vestimenta y las tradiciones hondureñas.
Sombreros de junco, piezas de madera tallada, vasijas, bisutería y muñecas con trajes folclóricos llenan los puestos del Mercado Guamilito y muestran el talento de los artesanos hondureños.
Puros artesanales, licores locales, aceite de coco y productos como el Café Copán forman parte de la variedad de artículos que los visitantes pueden encontrar en los puestos de recuerdos del Mercado Guamilito.