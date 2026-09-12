Los invitados que disfrutaron en la gran gala del Miss Honduras Universo 2026

La gala del Miss Honduras Universo 2026 se convirtió una plataforma que reunió a varias personalidades de la sociedad hondureña. Modelos, exreinas de belleza, creadores de contenido, influencers y emprendedores se dieron cita en el Centro de Convenciones del Copantl para disfrutar de una de las noches más esperadas por los hondureños, una velada donde se coronó a Luisa Pineda como la mujer más bella de Honduras.
Los miembros del jurado calificador arribaron desde muy temprano a las instalaciones.
Jeimmy Márquez y Jean Carlos López
La guapísima Shirley Perdomo posó para el lente de La Prensa.
Los hermanos Alexis y Larissa Matamoros.
Muy linda llegó también Tifany Martínez, la Miss Teen Universe Cortés 2026.
Emely Alejandra Vallecillo Pineda, la Reina de la Feria Juniana 2026, también dijo presente.
Camila Davadí y Demmy Aguilar.
Luis Paz y María Fajardo.
Nallely López y Gwineth García.
Melissa Gudiel y valeria Ramos.
Juleisy Alemán y Ashley Ortíz.
La hermosa Miss San Pedro Sula 2023, Lilian Pineda (centro) también arribó a la gala del Miss Honduras Universe 2026 y posó para las cámaras con sus bellas amigas.
Gabriela Sánchez con Alejandra Macedo y Mariela George.