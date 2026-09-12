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Los invitados que disfrutaron en la gran gala del Miss Honduras Universo 2026

La gala final se celebró el pasado viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 10:29 -
  • Daniela Ramos
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La gala del Miss Honduras Universo 2026 se convirtió una plataforma que reunió a varias personalidades de la sociedad hondureña. Modelos, exreinas de belleza, creadores de contenido, influencers y emprendedores se dieron cita en el Centro de Convenciones del Copantl para disfrutar de una de las noches más esperadas por los hondureños, una velada donde se coronó a Luisa Pineda como la mujer más bella de Honduras.

Fotos: Yoseph Amaya
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Los miembros del jurado calificador arribaron desde muy temprano a las instalaciones.

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Jeimmy Márquez y Jean Carlos López

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La guapísima Shirley Perdomo posó para el lente de La Prensa.

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Los hermanos Alexis y Larissa Matamoros.

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Muy linda llegó también Tifany Martínez, la Miss Teen Universe Cortés 2026.

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Emely Alejandra Vallecillo Pineda, la Reina de la Feria Juniana 2026, también dijo presente.

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Camila Davadí y Demmy Aguilar.

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Luis Paz y María Fajardo.

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Nallely López y Gwineth García.

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Melissa Gudiel y valeria Ramos.

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Juleisy Alemán y Ashley Ortíz.

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La hermosa Miss San Pedro Sula 2023, Lilian Pineda (centro) también arribó a la gala del Miss Honduras Universe 2026 y posó para las cámaras con sus bellas amigas.

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Gabriela Sánchez con Alejandra Macedo y Mariela George.

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