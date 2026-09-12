Los invitados que disfrutaron en la gran gala del Miss Honduras Universo 2026

La gala del Miss Honduras Universo 2026 se convirtió una plataforma que reunió a varias personalidades de la sociedad hondureña. Modelos, exreinas de belleza, creadores de contenido, influencers y emprendedores se dieron cita en el Centro de Convenciones del Copantl para disfrutar de una de las noches más esperadas por los hondureños, una velada donde se coronó a Luisa Pineda como la mujer más bella de Honduras.