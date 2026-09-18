Trump aún no sabe qué hacer con Irán: "¿Quiero aniquilarlos o no?", dice en una entrevista

Washington, Estados UNidos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se acerca a un momento decisivo en la guerra con Irán y aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con el régimen de los ayatolás, según declaró al medio Axios. "Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no?. Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar", señaló en una entrevista con el medio estadounidense.

Aunque Trump ha hecho amenazas similares anteriormente, sus comentarios se producen antes de una reunión prevista para el martes con líderes de seis países del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán— en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La reunión podría definir la siguiente fase de la guerra, ya que si Trump desea reanudar las operaciones de combate a gran escala, necesitaría el respaldo de sus aliados regionales, subraya Axios. Trump ha afirmado en varias ocasiones que la guerra terminará pronto. Pero algunos funcionarios estadounidenses advierten de que el conflicto se ha estancado en una situación insostenible —ni de guerra ni de paz— y creen que Trump podría retomar operaciones de combate importantes tras las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En sus declaraciones a Axios, Trump dejó claro que quiere aprovechar la reunión en la ONU para conocer de primera mano la opinión de sus aliados regionales sobre los próximos pasos del conflicto.