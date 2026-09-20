Atlético vs Real Madrid, EN VIVO: ¡Se juega el derbi de LaLiga! Hora y dónde verlo

Madrid, España.

¡Día de derbi! El Atlético de Madrid y el Real Madrid miden sus fuerzas este domingo, en un duelo que promete muchas emociones en busca de dar pelea en la cima de la Liga Española y acortar distancias con el Barcelona. Jose Mourinho y Diego Simeone se reencuentran 12 años después para un nuevo derbi.

Sigue el minuto a minuto del derbi

PRIMER TIEMPO: Atlético 0-0 Real Madrid

MINUTO 45 -- SE AGREGAN TRES MINUTOS

MINUTO 39 -- Arda se anima con remate de larga distancia y Oblak la termina sacando.

MINUTO 37 -- Se revisa el VAR por la fuerte entrada. Cuti Romero es amonestado con tarjeta amarilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

MINUTO 35 -- ¡SE CALIENTA EL DERBI! Fuerte falta a Bellingham y crecen los ánimos en el partido.

MINUTO 31 -- ¡REAL MADRID SE SALVA! Courtois salva al equipo tras enorme atajada en el ataque de Jonathan David.

MINUTO 23 -- ¡VINIIIIIIII! El brasileño la baja de pechito en el área, controla y le pega de primera, pero el disparo se va por arriba.

MINUTO 22 -- Simeone saca un remate cruzado y se va por un costado de la meta de Courtois.

MINUTO 20 -- ¡REAL MADRID SE ACERCA! Tchouaméni se anima con un disparo de larga distancia y se va por encima de la meta.

MINUTO 17 -- Nueva falta a Arda Güler y Mourinho reclama con todo al árbitro. El portugués es advertido por el central.

MINUTO 14 -- ¡ATLÉTICO AVISA! Centro peligroso de Kang In-Lee y no pueden conectarlo de la mejor forma. Real Madrid resuelve con apuros en el fondo.

MINUTO 5 -- ¡AMARILLA PARA SIMEONE! El entrenador reclamaba tras una falta de Baena a Güler. Pedía la amarilla del turco y el central lo amonestó a él.

MINUTO 2 -- Atlético busca ser protagonista con la primera jugada en ataque, pero se marca fuera de lugar.

¡COMIENZA EL DERBI! Atlético y Real Madrid se miden en un duelo de alta tensión en la Liga Española.

EL 11 TITULAR DEL ATLÉTICO: Oblak; Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Kang In y Jonathan David. *Julián va a la banca.

EL 11 TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.



-- LA PREVIA -- Una prueba de fuego en toda su expresividad. Hay mucha presión, tal y como es el ritmo del Barcelona hasta ahora en el campeonato. También la tensión propia de un partido de esta dimensión y la pasión del ‘clásico’ en la capital española. Y, sobre todo, la exigencia tremenda de un duelo que desafía a los dos, mide sus capacidades y condiciona su futuro más inmediato.

No es un derbi decisivo, todavía queda muchísimo por jugar, con 31 jornadas por competir después del desenlace dominical de este duelo, pero sí es un examen clave, con todas las consecuencias que pueda tener un resultado u otro para un equipo u otro, cuando el apenas se han atravesado los primeros seis choques. Tiene 15 puntos el Real Madrid, que sólo ha perdido contra el Betis (1-0), y tiene 13 el Atlético, que cedió un 2-2 contra el Villarreal en su estadio y cayó por 3-0 por su segunda parte contra el Athletic Club en San Mamés. Ya han fallado, con todo lo que eso supone de carga sobre su recorrido inicial por LaLiga EA Sports, que los dos quieren ganar. Sin duda. El Real Madrid llega al derbi tras otra victoria agónica. Fuera de casa, el equipo de José Mourinho sufre aún más su irregularidad. Un equipo de dos caras. O tres, como ha expresado ya el técnico en dos ocasiones: dominio, bajada de nivel y arriesgar. Ante el Elche y el Espanyol le salió bien, contra el Betis no fue así y les costó la única derrota de la temporada hasta el momento. Este domingo llega la máxima exigencia. Una visita al Metropolitano que marcará el primer tramo de la temporada para el Real Madrid. Con tres semanas de parón internacional por delante, el derbi puede aportar tranquilidad o ahondar en las dudas en torno a un equipo marcado por dos años sin títulos. Avisado está el Real Madrid por el 5-2 que lo desbordó hace un año con Xabi Alonso en el banquillo, pero también el Atlético de Madrid, que sólo salió vencedor en ese duelo de los últimos cinco contra el ‘eterno’ rival. Ha recuperado las sensaciones, aliviado por dos triunfos imbatido con el 0-3 a la Real Sociedad y 4-0 a Osasuna. Debe reafirmarlo.



Horario y dónde ver el Atlético vs Real Madrid